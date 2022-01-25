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Стали известны новые подробности о выставившей на мороз ребенка семье

SHOT: выставившая ребенка на мороз семья в Алтайском крае регулярно избивала детей

Кадр: Telegram-канал SHOT

В отношении матери мальчика, которого выставили голым на 20-градусный мороз в селе Селезнево Алтайского края, и ее сожителя год назад возбуждали уголовное дело за избиение детей. Новые подробности о семье во вторник, 25 января, публикует Telegram-канал SHOT.

Тогда отчим бутылкой сломал нос тому же ребенку. Сотрудники органов опеки зашли в дом и увидели на детях следы побоев. У одного из братьев были обнаружены гематомы мозга. Мальчики рассказали, что мужчина побил их за плохое поведение. Мать и ее сожитель в ответ заявили, что дети врут и просто подрались между собой.

Женщине вменили причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а мужчине — умышленное причинение вреда здоровью, но средней и легкой степени тяжести. Судебные разбирательства по этим делам идут до сих пор, уточняет SHOT.

По данным следователей, сам инцидент произошел 21 января. Стоящего голым и босым на снегу, плачущего мальчика заметила одна из местных жительниц. Ребенок рассказал, что родители находятся дома и запрещают ему заходить.

Все трое детей сейчас изъяты органами опеки, а мать и ее сожителя задержали. «Следствием установлены факты систематического истязания несовершеннолетнего и его братьев: шести и полутора лет», — говорится в сообщении СК.

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Евгения Куликова
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