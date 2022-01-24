Раскрыта судьба оказавшегося голым на 20-градусном морозе ребенка

Шестилетнего мальчика, которого родители выгнали голым на улицу в 20-градусный мороз в селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края, забрали органы опеки, он находится под наблюдением врачей. Дальнейшую судьбу ребенка раскрыла детский омбудсмен Ольга Казанцева. Ее слова в понедельник, 24 января, приводит радиостанция «Говорит Москва».

Сам инцидент произошел 22 января. Плачущего ребенка, стоящего голым и босым на снегу, заметила одна из местных жительниц. Мальчик рассказал, что родители находятся дома и запрещают ему заходить. Всего в семье трое детей. Сельчане рассказали, что взрослые не первый раз применяют такие методы воспитания. Сообщалось также, что органы опеки уже дважды забирали детей из этой семьи.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Алтайском крае, сейчас детей опять забрали органы опеки, а мать и отца лишат родительских прав.

«Для обеспечения безопасности принято решение об отобрании детей, так как дальнейшее пребывание их в семье угрожало жизни и здоровью (...) Сейчас дети находятся в районной больнице, проходят обследование», — сообщила Казанцева.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.