В российском селе родители выгнали ребенка голым на улицу в 20-градусный мороз

В селе Селезнево Шелаболихинского района Алтайского края родители выгнали 6-летнего сына голым на улицу в 20-градусный мороз в воспитательных целях. Об этом сообщается в Telegram-канале «Barnaul 22».

Все произошло 22 января. Плачущего мальчика заметила одна из местных жительниц. Россиянка зашла за ограду частного дома и увидела стоящего голым и босым на снегу ребенка. Мальчик пояснил женщине, что родители находятся дома и запрещают ему заходить.

По сведениям «Комсомольской правды», в семье воспитываются еще двое детей. Одному мальчику исполнилось пять лет, другому около года. На морозе оказался самый старший ребенок. Органы опеки уже дважды забирали детей из этой семьи.

Сельчане отмечали, что родители не первый раз применяют такие жестокие приемы воспитания к детям.

По факту случившегося проводится доследственная проверка. Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать юридическую оценку должностным лицам органов системы профилактики, в чьи обязанности входит контроль за семьями, стоящими на учете.

Ранее пьяная жительница поселка Юганец Нижегородской области жестоко избила сына-первоклассника в подъезде жилого дома. На появившихся в сети кадрах видно, как россиянка в подъезде отчитывает своего сына. Затем женщина бьет мальчика рукой по голове и пинает в живот. Он падает на ступеньки и плачет. Жительницу Нижегородской области такое поведение сына только разозлило. Она называет мальчика тварью, поскольку ребенок отказывается идти домой.