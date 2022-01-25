Стало известно о погибшем при взрыве гранаты в российском жилом доме

В Приморье при взрыве гранаты в жилом доме погиб один человек. Об этом стало известно источнику ТАСС в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, число пострадавших уточняется.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что пострадали пять россиян. Инцидент произошел в Арсеньеве.

Ранее в Пензе при взрыве газа в жилом доме погибли два человека. Пожар пожар произошел на пятом этаже пятиэтажного дома. На месте работали 16 человек и три единицы техники.