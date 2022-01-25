Попова назвала категории чаще всего болеющих COVID-19 россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категории россиян, которые в настоящее время чаще всего болеют COVID-19.

Она сообщила, что рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, при этом минимальный прирост наблюдается среди лиц старше 65 лет. Об этом она сообщила на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 25 января, прямую трансляцию которого ведет «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет. Самая активная, высококонтактирующая часть населения безусловно и в первую очередь реагирует на эту эпидситуацию и вовлекается в нее», — отметила главный санитарный врач страны.

По словам Поповой, у Роспотребнадзора есть данные, которые подтверждают, что удельный вес дельта-штамма коронавируса пока что сохраняется в различных регионах России достаточно высоким.

«Поэтому сегодня заразиться можно как вариантом омикрон, так и гораздо более тяжело протекающим вариантом дельта», —заявила она.

