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Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Глава Роспотребнадзора Попова: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла вдвое

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

Заболеваемость коронавирусом за неделю в России увеличилась вдвое. Так ситуацию с COVID-19 на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

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Главный санитарный врач заявила, что рост числа новых случаев отмечается в 83 российских регионах, при этом в Амурской и Сахалинской областях сохраняется снижение.

По словам Поповой, за три недели 52 процента инфицированных пришлось на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что максимальный рост заболеваемости коронавирусом фиксируется среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет. Такая ситуация связана с тем, что россияне этого возраста — самая социально активная часть населения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма. Он призвал жителей страны при ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться к врачу. Также важно вакцинироваться от COVID-19, подчеркнул Мишустин.

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Анастасия Шейкина
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