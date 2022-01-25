Попова оценила ситуацию с COVID-19 в России

Заболеваемость коронавирусом за неделю в России увеличилась вдвое. Так ситуацию с COVID-19 на заседании координационного совета по борьбе с инфекцией оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

Главный санитарный врач заявила, что рост числа новых случаев отмечается в 83 российских регионах, при этом в Амурской и Сахалинской областях сохраняется снижение.

По словам Поповой, за три недели 52 процента инфицированных пришлось на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Глава Роспотребнадзора рассказала, что максимальный рост заболеваемости коронавирусом фиксируется среди подростков 15-17 лет и взрослых 30-49 лет. Такая ситуация связана с тем, что россияне этого возраста — самая социально активная часть населения.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма. Он призвал жителей страны при ухудшении самочувствия незамедлительно обращаться к врачу. Также важно вакцинироваться от COVID-19, подчеркнул Мишустин.