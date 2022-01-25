В Москве умер автор песен Пьехи и Боярского

Умер российский поэт и журналист Юрий Поройков. Об этом во вторник, 25 января, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Он скончался в возрасте 86 лет в своей квартире на улице Достоевского в Москве. Причины смерти Поройкова устанавливаются.

Юрий Поройков родился 23 февраля 1935 года в городе Баймак. Он был первым заместителем гендиректора агентства ТАСС. В 1985 году публицисту было присвоено почетное звание заслуженного работника культуры РСФСР, а в 2007 году Поройков стал лауреатом Бунинской премии. Он также известен как автор слов к песне «Помолчим» Эдиты Пьехи и композиции «Воспоминание» Михаила Боярского.

Ранее в январе стало известно о смерти поэта, эссеиста и переводчика Анатолия Наймана. Он скончался в Москве на 86-м году жизни после госпитализации с обширным инсультом.