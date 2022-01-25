В российском регионе в жилом доме взорвалась граната

В жилом доме в городе Арсеньев Приморского края взорвалась граната, пострадали шесть человек. Об этом сообщает во вторник, 25 января, РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, одного из получивших ранения медикам спасти не удалось. На месте происшествия сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее три человека пострадали в результате взрыва на заводе в Новосибирской области. Уточняется, что во время заправки холодильной установки на российском заводе рванул азот. Также обрушилась одна из стен.