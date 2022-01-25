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Найдены влияющие на продолжительность жизни белки

Ученые Шотландии связали два белка с продолжительностью жизни человека

Изображение: Shutterstock

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии показали, что продолжительность жизни зависит от двух белков крови. Лекарства, нацеленные на эти соединения, способны замедлить старение. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

Специалисты проанализировали результаты шести крупных генетических исследований, посвященных старению человека. Среди 857 соединений ученые нашли два, которые оказали значительное негативное влияние на различные возрастные показатели. Люди, которые унаследовали ДНК, способствующую повышенному уровню белков, имели более короткую продолжительность жизни, чем остальные.

Один из белков называется аполипопротеином (а) (LPA), вырабатывается в печени и, как считается, играет важную роль в свертывании крови. Высокий уровень LPA связан с высоким риском атеросклероза — состояния, при котором артерии забиваются жировыми соединениями. Второй белок, молекула адгезии сосудистых клеток 1 (VCAM1), находится на поверхности эндотелиальных клеток — одноклеточного слоя, который выстилает кровеносные сосуды.

Исследователи говорят, что препараты, используемые для лечения заболеваний через снижение уровней LPA и VCAM1, могут улучшать качество и продолжительность жизни.

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Александр Еникеев
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