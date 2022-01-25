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Гулявший под присмотром тети российский школьник провалился под лед и погиб

Гулявший под присмотром тети школьник провалился под лед Невы в Ленобласти и погиб

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Гулявший под присмотром тети семилетний школьник провалился под лед реки Невы во Всеволожском районе в Ленинградской области и погиб. Поиски тела ребенка все еще продолжаются, об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Все произошло вечером 24 января. Россиянка пошла на прогулку со своими племянниками-близнецами по берегу Невы. В какой-то момент девушка отвлеклась, и один ребенок спрыгнул с причала на лед, который проломился, и он провалился в воду. Мальчик утонул.

На место происшествия сразу же выехали следователи и спасатели. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Сейчас поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

Ранее два брата и их друг попытались переплыть реку Мойку в Санкт-Петербурге. В результате один из подростков утонул. Очевидец помог выплыть старшему брату, но выразил сожаление, что не успел помочь второму тонувшему.

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Анна Щербакова
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