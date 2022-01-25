Байден допустил введение санкций в отношении Путина

Президент США Джо Байден допустил введение санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Об этом сообщает Bloomberg.

На вопрос о том, видит ли он возможным введение санкций лично против Путина в случае вторжения российских сил на Украину, американский лидер ответил утвердительно.

Ранее лидеры Великобритании, США и ЕС обсудили «беспрецедентный пакет санкций» в отношении России в случае обострения конфликта вокруг Украины. Политики решили, что в случае российского вторжения на Украину нужно предпринять карательный ответ, в том числе ввести «беспрецедентный пакет санкций».

