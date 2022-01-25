Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Адвоката бывшего министра Улюкаева задержали по подозрению в мошенничестве

СК просит об аресте адвоката экс-министра Улюкаева Квеидзе по делу о мошенничестве

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Адвоката Дареджан Квеидзе, известную в том числе защитой экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, задержали в Москве в ночь на 25 января. Об этом сообщает издание Znak со ссылкой на свои источники в столичном следствии.

По данным издания, задержание инициировал Следственный комитет России (СКР), и в ближайшее время адвокату изберут меру пресечения. Следователи подозревают Квеидзе в мошенничестве, совершенном организованной группой. За это преступление, согласно УК РФ, ей может грозить до десяти лет лишения свободы. Вместе с Квеидзе был задержан ее деловой партнер Андрей Фоломейкин.

По данным источника Znak, Квеидзе и Фоломейкин собирали деньги со своих клиентов по неперспективным делам за то, чтобы клиенты остались на свободе — отделались условным сроком или вообще были оправданы. Но на самом деле заниматься решением таких вопросов адвокаты не собирались.

Дареджан Квеидзе была адвокатом экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, которого обвинили в получении взятки в два миллиона долларов. Суд признал Улюкаева виновным и приговорил к восьми годам колонии строгого режима со штрафом в 130 миллионов рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Леонид Микуляк
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре перечислили симптомы омикрона у привитых и переболевших
Тренер Коляды прокомментировал непопадание фигуриста на Олимпиаду в Пекине
Дмитрий Медведев поздравил учащихся с Днем студента
Росздравнадзор проверит гибель десяти рожениц и детей в больнице
Москвичам не хватило квартир в трех районах
Российский фондовый рынок закрылся ростом
Девайс Apple помог рассекретить немецкие спецслужбы
Неизлечимо больная женщина переплыла Атлантический океан в компании двух подруг
Отличие платья на фото в сети от реальности вызвало недоумение у покупательницы
Эрик Клэптон назвал вакцинированных людей жертвами массового гипноза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter