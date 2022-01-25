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Звезда «Отчаянных домохозяек» спустя три года смогла избавиться от дома

Звезда «Отчаянных домохозяек» Кайл Ричардс продала дом в Лос-Анджелесе за $6,1 млн

Фото: Andrew Toth / Getty Images

Звезда сериала «Отчаянные домохозяйки» Кайл Ричардс и ее муж Маурисио Умански продали дом в Лос-Анджелесе. Пара не могла найти нового владельца недвижимости несколько лет, уточняет Dirt.

Недвижимость в жилом районе Бель-Эйр несколько раз выставлялась на продажу по цене от 5,6 до 6,9 миллиона долларов. Спустя три года Ричардс и Умански смогли избавиться от особняка. Его приобрела бизнес-тренер Аманда Фрэнсис за 6,1 миллиона долларов (около 477,1 миллиона рублей).

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В построенном в 1972 году доме есть пять спален, восемь ванных и комната для персонала. В особняке находятся кинотеатр, спортзал, бар и гардеробная. Снаружи располагаются бассейн, спортивная площадка и спа. Площадь дома — 578,6 квадратных метра, а площадь всего участка — 18,6 соток.

В 2017 году Ричардс и Умански переехали в соседний район Энсино. В 2021-м супруги сдавали дом в Бель-Эйр актрисе из «Отчаянных домохозяек» Саттон Страке за 25 тысяч долларов в месяц.

Ранее в январе звезда комедии «Очень страшное кино» Марлон Уайанс также обосновался в Энсино. Актер купил в элитном районе Лос-Анджелеса современную ферму за 5,3 миллиона долларов.

Александра Мирошникова
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