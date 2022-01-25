Росздравнадзор проверит гибель десяти рожениц и детей в больнице

Росздравнадзор займется проверкой Шебекинской центральной районной больницы в Белгородской области, где погибли десять рожениц и их новорожденные дети. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По сообщениям СМИ, в больнице, которую перепрофилировали в ковид-центр для беременных женщин, в течение периода с сентября 2021 года по январь 2022-го зафиксировали десять смертей пациенток. До этого сообщалось, что в течение года в медучреждении скончались семь рожениц и несколько младенцев.

Также ранее стало известно, что проверкой госпиталя займутся сотрудники Следственного комитета. Проведение доследственных проверок организовано по факту смерти двух рожениц и одного ребенка (из указанных семи женщин).

20 января сообщалось, что в перинатальном центре в Ингушетии искалечили жизни более полусотни женщин. Об этом стало известно после того, как одна из рожениц впала в кому из-за потери трех литров крови.