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Росздравнадзор проверит гибель десяти рожениц и детей в больнице

Росздравнадзор проверит больницу в Белгородской области после смерти рожениц с детьми

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Росздравнадзор займется проверкой Шебекинской центральной районной больницы в Белгородской области, где погибли десять рожениц и их новорожденные дети. Об этом сообщает Regnum со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По сообщениям СМИ, в больнице, которую перепрофилировали в ковид-центр для беременных женщин, в течение периода с сентября 2021 года по январь 2022-го зафиксировали десять смертей пациенток. До этого сообщалось, что в течение года в медучреждении скончались семь рожениц и несколько младенцев.

Также ранее стало известно, что проверкой госпиталя займутся сотрудники Следственного комитета. Проведение доследственных проверок организовано по факту смерти двух рожениц и одного ребенка (из указанных семи женщин).

20 января сообщалось, что в перинатальном центре в Ингушетии искалечили жизни более полусотни женщин. Об этом стало известно после того, как одна из рожениц впала в кому из-за потери трех литров крови.

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Никита Абрамов
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