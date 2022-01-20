Стало известно об искалечивших полсотни пациентов врачах в роддоме на Кавказе

В перинатальном центре в Ингушетии искалечили жизни более полусотни женщин. Об этом стало известно после того, как одна из рожениц впала в кому из-за потери трех литров крови, пишет Telegram-канал Mash.

29-летняя Мадина Аушева родила здорового ребенка в республиканском перинатальном центре, однако через 15 минут у женщины началось кровотечение. Ее родственники рассказали о бездействии врачей, которые ничего не предпринимали, несмотря на жалобы пациентки. В частности, принимавшая роды врач Лиана Хулагова пыталась просто остановить кровь, а глава центра Людмила Халухаева отсутствовала на рабочем месте, несмотря на то что была ответственной в этот день.

Операцию женщине сделали утром, но это не помогло. Она потеряла три литра крови и впала в кому. «Министр здравоохранения (Ингушетии) и его заместитель заявляли, что у них выходные и им некогда. Мы хотим, чтобы услышали нас сотни ингушских женщин и детей, которых калечат и уродуют в данном учреждении», — рассказала родственница Мадины.

После огласки этого случая историями начали делиться другие пациентки республиканского центра и их родственники. Так, в 2018 году многодетная мать Макка Хамуратова впала в кому во время проведения кесарева сечения. На данный момент женщина парализована и не в состоянии даже разговаривать.

В апреле 2021 года ошибка медиков перинатального центра привела к тому, что пациентке Тамаре Экажевой пришлось удалить матку. В августе того же года серьезно пострадала еще одна роженица Айна Цечоева. Ее малыш до сих пор парализован.

По словам общественника Адама Хамчиева, только половина пострадавших женщин обращалась в правоохранительные органы. При этом их обращения оставили без внимания. Мужчина готовит коллективное обращение в прокуратуру и МВД, чтобы помочь искалеченным пациенткам перинатального центра.

Ранее двадцатилетней сироте из Крыма Екатерине Копатенко сделали кесарево сечение, а после родов ее выписали домой с дыркой в животе и разошедшимися швами. Через несколько дней у девушки поднялась температура, пришлось вызвать скорую. Однако в больнице, куда ее доставили, живот смазали йодом и порекомендовали ходить в поликлинику на перевязки.