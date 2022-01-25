СБУ сообщила о задержании российского гражданина

Украинские силовики обезвредили группировку, которая занималась подготовкой к нападениям на объекты городской инфраструктуры и коммерческие учреждения в Житомире и Харькове. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным ведомства, в состав организации входили двое местных жителей, один из которых имел российское гражданство. Контрразведка утверждает, что задержанные планировали организовать «подрывную деятельность» в регионе, что должно было привести к «дестабилизации внутренней обстановки».

Отмечается, что у задержанного гражданина России и его соратника также были обнаружены взрывное устройство, оружие, боеприпасы, а также технические устройства радиочастотного угнетения и черновики с планами атак. «Под прикрытием трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав банды», — сообщили в СБУ.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело, однако, по какой статье, силовики не сообщили. Имена и возраст участников группировки также неизвестны.

Ранее СБУ сообщила о задержании бывшего ополченца самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), который вышел на подконтрольную Киеву территорию в Донбассе, чтобы оформить украинскую пенсию. Ему были предъявлены обвинения по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях.