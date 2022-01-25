В сети высмеяли роскошный образ жизни мужа Гоар Аветисян за ее счет

Поклонники звездной визажистки и блогерши Гоар Аветисян высмеяли в сети роскошный образ жизни ее бывшего мужа Сергея Григоряна, который жил за ее счет во время брака. На ролики, опубликованные в TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

Знаменитость призналась, что супруг бросил ее одну, когда она находилась почти при смерти после операции по коррекции фигуры. «У меня начались осложнения после операции и некоторые горе-врачи писали, звонили и говорили мне, что уже есть заражение крови и сепсис, а это в 99 процентов летальный исход», — пояснила она.

После этого фанаты Аветисян принялись поддерживать ее в социальных сетях. Пользователи прозвали Григоряна альфонсом за, предположительно, роскошный образ жизни, который оплачивала визажистка. Почитатели женщины напомнили, что мужчина постоянно путешествовал вместе с ней, ездил на дорогом автомобиле, а также жил в ее особняке.

Так, например, видео блогерши на эту тему _a_n_n_11 набрало более 200 тысяч просмотров, а публикация юзерши с никнеймом e1lii1nn1a — 821 тысячу просмотров.

Ранее блогерша Лисса Авеми показала макияж за 12 тысяч рублей, который сделала в салоне Аветисян. Он разочаровал фанатов и оказался неоправданно дорогим. Авеми продемонстрировала итог работы визажиста на видео: на кадрах видно, что одна из стрелок на веке выше другой.

