Стилисты назвали любимую обувь моделей и голливудских звезд

Стилисты портала Who What Wear назвали любимую обувь популярных моделей и голливудских звезд. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о туфлях на каблуках, которые создает парижский дизайнер итальянского происхождения Амина Муадди (Amina Muaddi) для своего одноименного бренда. В материале отмечается, что первыми постоянными клиентками марки оказались предпринимательница Рианна, а также супермодель Рози Хантингтон-Уайтли, благодаря которым туфли Муадди стали трендом.

Так, Рианна полюбила прозрачные туфли-лодочки с серебристой деталью на мысе. Знаменитость любит сочетать вечернюю обувь с повседневными вещами, например, с голубыми джинсами и белой футболкой. Хантингтон-Уайтли, в свою очередь, выбирает более классические модели для своих однотонных и минималистичных образов: бежевые лодочки со змеиным принтом и черные босоножки.

Обувь бренда Amina Muaddi полюбила также супермодель Кендалл Дженнер: она сочетает босоножки на высоких каблуках со стразами с облегающими платьями для выхода в свет или во время прогулки по городу.

В августе 2021 года журналистка портала Who What Wear назвала способ выглядеть дорого без больших затрат. Максин Эггенбергер подчеркнула, что для такой цели идеально подойдут вязаные брючные костюмы из искусственной и натуральной шерсти. По ее мнению, подобные образы смотрятся уместно как во время публичных выходов, так и в качестве домашней одежды.