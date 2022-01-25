Гинцбург назвал сроки приезда комиссии ВОЗ для проверки «Спутника V»

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) могут посетить Россию для инспекции вакцины от коронавируса «Спутник V» уже в ближайший месяц. Такие сроки назвал глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.

«Почему вакцина "Спутник V" до сих пор не получила одобрение международных структур? Ну, мы неоднократно об этом говорили и не хотелось бы возвращаться в преддверии очередной комиссии, которая должна приехать в составе экспертов Всемирной организации здравоохранения, насколько я понимаю, в ближайший месяц», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».