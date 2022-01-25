В США призвали использовать субмарины для сдерживания России

Американские демократы призвали продемонстрировать подводную силу США для сдерживания «военной агрессии» России в Средиземном и Черном морях. Об этом сообщает Defense News.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и член палаты представителей от Демократической партии Джо Кортни уверены, что использование субмарин и демонстрация силы со стороны ВМС — особенно в подводной сфере, где Россия сосредоточила свои усилия по модернизации — «может помочь удержать Россию... и не дать небольшому конфликту перерасти в нечто большее».

Блюменталь добавил, что США также должны сосредоточиться на экономических санкциях, в том числе на экспортном контроле полупроводников и других технологий, которые нужны России для поддержания экономики.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США привели военных в состояние повышенной готовности внутри страны и за рубежом. По его словам, 8,5 тысячи военнослужащих готовятся к отправке в Европу для усиления НАТО на фоне напряженности вокруг Украины. При этом, уточнил он, решение о переброске войск еще не принято.