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Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур поделилась фото в белье

Талула Уиллис сфотографировалась в зеркало в ванной комнате в кроп-топе и трусах

Фото: @buuski

Дочь американских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур Талула Уиллис поделилась откровенным снимком и показала фигуру в нижнем белье. Соответствующее фото появилось на ее странице в Instagram.

27-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало в ванной комнате в кроп-топе синего цвета, который оголяет ее живот, и черных трусах. Героиня материала также надела несколько украшений: кольца и тонкое ожерелье. На размещенном кадре видно, что на ее лицо не нанесен макияж, а волосы выкрашены в рыжий.

Подписчики восхитились внешним видом Уиллис в комментариях под постом. «Выглядишь прекрасно», «Спасибо за настоящее фото», «Ты выглядишь потрясающе», «Идеально и натуральна», «Смелая красотка», «Я обожаю тебя», «Какая же ты прекрасная», «Восхищаюсь твоей открытостью», «Сексуальная», — высказывались фанаты.

Ранее в июле 2021 года Деми Мур с дочерьми снялись в рекламе купальников. На размещенном в сети снимке знаменитость позирует в черном слитном купальнике, лежа возле своих дочерей: 32-летней Румер, Скаут и Таулы. Девушки позируют в таких же купальниках белого, серого и красного цветов. В подписи к публикации Мур отметила, что кампания посвящена любви по отношению к близким людям.

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Карина Черных
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