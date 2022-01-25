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Запущенный в космос телескоп удалился на 1,5 миллиона километров от Земли

Телескоп Джеймса Уэбба завершил корректировку курса и достиг второй точки Лагранжа

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Самый дорогой телескоп Джеймса Уэбба (James Webb) успешно совершил окончательную корректировку курса через месяц после запуска в космос. Об этом сообщает НАСА.

Уточняется, что для этого телескоп включил свои двигатели на 297 секунд. В результате он достиг второй точки Лагранжа в системе Солнце-Земля, которая располагается в 1,5 миллионах километров от Земли. «Теперь мы на один шаг ближе к раскрытию тайн Вселенной», — заявил администратор американского космического ведомства Билл Нельсон.

В течение следующих трех месяцев специалисты космического агентства будут настраивать обсерваторию и выравнивать зеркала.

Телескоп Джеймса Уэбба был запущен 25 декабря 2021 года. Начало работы обсерватории намечено на май 2022 года. В перспективе он должен заменить орбитальный телескоп «Хаббл» (Hubble), запущенный США в апреле 1990 года. Однако, в отличие от своего предшественника, «Джеймс Уэбб» будет необслуживаемым (к «Хабблу» шаттлы летали четырежды) и должен проработать не менее десяти лет.

Ксения Назарова
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