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Стало известно о месте заключения замминистра Токарева

Обвиняемого в мошенничестве замминистра Токарева поместили в СИЗО к бывшим силовикам
Владимир Токарев

Владимир Токарев. Фото: Министерство транспорта Российской Федерации

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, поместили в московский следственный изолятор №4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

По ее словам, в этом СИЗО содержатся бывшие силовики.

Меркачева уточнила, что раньше Токарев работал следователем. Вместе с ним в камере, рассчитанной на 40 человек, содержатся бывшие оперативники и другие экс-сотрудники правоохранительных органов.

По словам правозащитницы, замминистра не жаловался на условия в изоляторе и был в хорошем расположении духа. Однако, как подчеркнули в ОНК, у Токарева диагностировали рассеянный склероз, в связи с чем ему может понадобиться медицинская помощь.

Владимира Токарева обвинили в использовании фиктивных договоров для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании, а также нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц») УК РФ. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.

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Мария Рубникович
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