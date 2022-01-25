Стало известно о месте заключения замминистра Токарева

Заместителя министра транспорта России Владимира Токарева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, поместили в московский следственный изолятор №4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

По ее словам, в этом СИЗО содержатся бывшие силовики.

Меркачева уточнила, что раньше Токарев работал следователем. Вместе с ним в камере, рассчитанной на 40 человек, содержатся бывшие оперативники и другие экс-сотрудники правоохранительных органов.

По словам правозащитницы, замминистра не жаловался на условия в изоляторе и был в хорошем расположении духа. Однако, как подчеркнули в ОНК, у Токарева диагностировали рассеянный склероз, в связи с чем ему может понадобиться медицинская помощь.

Владимира Токарева обвинили в использовании фиктивных договоров для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании, а также нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц») УК РФ. Ущерб превысил 500 миллионов рублей.