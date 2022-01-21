Замминистра Токарева обвинили в выводе денег по фиктивным договорам

Следствие считает, что заместитель министра транспорта России Владимир Токарев использовал фиктивные договоры для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновника также обвиняют в нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. По версии следствия, в преступной схеме, организованной Токаревым, была задействована подконтрольная ему компания «Главстройинвест», которая заключила контракт с фирмой «Спецтрансстрой» на проведение строительно-монтажных работ на участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Источник отметил, что выделенные по этому контракту средства были использованы не по назначению.

Ранее 21 января сообщалось, что ущерб по делу о мошенничестве замглавы Минтранса Токарева превысил 500 миллионов рублей. Ему вменяется совершение преступления пятилетней давности, когда он работал первым заместителем генерального директора компании «Спецтрансстрой». Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «СпецТрансСтрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске. Мошенничество было совершено при реализации проекта расширения транссибирских железных дорог.