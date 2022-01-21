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Замминистра Токарева обвинили в выводе денег по фиктивным договорам

РИА Новости: замглавы Минтранса Токарева по фиктивным договорам выводил деньги
Начало событий в новости Ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева оценили в полмиллиарда рублей

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Следствие считает, что заместитель министра транспорта России Владимир Токарев использовал фиктивные договоры для вывода денежных средств со счетов подконтрольной компании. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, чиновника также обвиняют в нецелевом расходовании средств, предназначенных для реконструкции железнодорожного участка в Краснодарском крае. По версии следствия, в преступной схеме, организованной Токаревым, была задействована подконтрольная ему компания «Главстройинвест», которая заключила контракт с фирмой «Спецтрансстрой» на проведение строительно-монтажных работ на участке имени Максима Горького — Котельниково —Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. Источник отметил, что выделенные по этому контракту средства были использованы не по назначению.

Ранее 21 января сообщалось, что ущерб по делу о мошенничестве замглавы Минтранса Токарева превысил 500 миллионов рублей. Ему вменяется совершение преступления пятилетней давности, когда он работал первым заместителем генерального директора компании «Спецтрансстрой». Речь идет о периоде с 2016 по 2018 год.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «СпецТрансСтрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске. Мошенничество было совершено при реализации проекта расширения транссибирских железных дорог.

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Любовь Ширижик
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