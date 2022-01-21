Ущерб по делу замглавы Минтранса Токарева оценили в полмиллиарда рублей

Ущерб по выявленному эпизоду, который в рамках уголовного дела по статье «Мошенничество» вменяют замглаве Минтранса Владимиру Токареву и соучастникам, превышает полмиллиарда рублей, оценил в беседе с РИА Новости источник в правоохранительных органах.

«Ущерб — 500 миллионов [рублей], даже больше», — заявил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее сообщалось, что с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», в целях хищения денежных средств организации привлек ряд лиц из числа руководства ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «СпецТрансСтрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске. Мошенничество было совершено при реализации проекта расширения транссибирских железных дорог.