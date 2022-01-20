В МВД рассказали о деле задержанного замминистра транспорта России Токарева

Заместителю министра транспорта Владимиру Токареву, задержанному ФСБ, предъявлено обвинение по статье 159 («Мошенничество в крупном размере») УК РФ. Об этом в четверг, 20 января, рассказали в МВД России.

По версии следствия, с 2016 по 2018 год Токарев, занимая должность первого заместителя генерального директора ООО «СпецТрансСтрой», в целях хищения денежных средств организации привлек ряд лиц из числа руководства ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «Главстройинвест» и иных аффилированных организаций.

В рамках расследования дела в ходе обысков в служебном кабинете и дома у замминистра были изъяты цифровые носители информации и значимая для следствия документация. В ближайшее время в Хорошевском районном суде Москвы будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. «Проводится работа по установлению всех соучастников противоправной деятельности», — сообщили в МВД.

О задержании Токарева сотрудниками ФСБ сообщалось 19 января. Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании «СпецТрансСтрой» Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске. Мошенничество было совершено при реализации проекта расширения транссибирских железных дорог.

Токарев исполняет обязанности замминистра транспорта с января 2021 года — он был переназначен на эту должность, так как весной 2020 года был на должности «заместитель министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта».