Замглавы Минтранса стал фигурантом дела о мошенничестве

В отношении заместителя министра транспорта Владимира Токарева, задержанного сотрудниками ФСБ, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, расследование ведется по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о махинациях пятилетней давности в компании «Спецтрансстрой», где Токарев два года работал первым заместителем гендиректора, уточняет «Коммерсантъ». Вторым фигурантом дела стал бывший глава компании Юрий Рейльян, арестованный осенью в Иркутске. По данным следствия, мошенничество было совершено при реализации проекта расширения транссибирских железных дорог. В настоящее время «Спецтрансстрой» проходит процедуру банкротства.

Токарева допрашивали весь день 19 января, а ночь провел в изоляторе временного содержания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Токарев исполняет обязанности замминистра транспорта с января 2021 года — он был переназначен на эту должность, так как весной 2020 года был на должности «заместитель Министра транспорта Российской Федерации — руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта».