Российский фондовый рынок открылся ростом

В начале торгов на Мосбирже российский фондовый рынок коррекционно растет после крупного обвала, случившегося в начале рабочей недели, свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,5 процента, до 3316,16 пункта, а индекс РТС — на 3,65 процента, до 1335,13 пункта. Доллар потерял 0,55 процента, опустившись до 78,36 рубля, евро — 0,7 процента, до 88,6 рубля. Сорт нефти Brent с начала суток вырос на 0,7 процента, до 86 долларов за баррель.

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали Ozon (плюс 3,71 процента, до 1384 рубля), ВТБ (плюс 2,72 процента, до 0,0423 рубля) и «Сбер» (плюс 2,12 процента, до 242 рубля). Падают акции «Русала» (минус 1,79 процента, до 68,68 рубля), также худшую динамику показывают «Полюс» (плюс 0,15 процента, до 12292 рубля) и «Тинькофф» (плюс 0,33 процента, до 4615 рубля).

Накануне на фоне обострения ситуации вокруг Украины индекс Мосбиржи потерял 5,93 процента, а РТС опустился на 8,11 процента.