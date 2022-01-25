Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российский фондовый рынок открылся ростом

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов выросли на 2,5% и 3,65%

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В начале торгов на Мосбирже российский фондовый рынок коррекционно растет после крупного обвала, случившегося в начале рабочей недели, свидетельствуют данные площадки.

Индекс Мосбиржи вырос на 2,5 процента, до 3316,16 пункта, а индекс РТС — на 3,65 процента, до 1335,13 пункта. Доллар потерял 0,55 процента, опустившись до 78,36 рубля, евро — 0,7 процента, до 88,6 рубля. Сорт нефти Brent с начала суток вырос на 0,7 процента, до 86 долларов за баррель.

Курс доллара от TradingView

Лидерами роста среди «голубых фишек» стали Ozon (плюс 3,71 процента, до 1384 рубля), ВТБ (плюс 2,72 процента, до 0,0423 рубля) и «Сбер» (плюс 2,12 процента, до 242 рубля). Падают акции «Русала» (минус 1,79 процента, до 68,68 рубля), также худшую динамику показывают «Полюс» (плюс 0,15 процента, до 12292 рубля) и «Тинькофф» (плюс 0,33 процента, до 4615 рубля).

Накануне на фоне обострения ситуации вокруг Украины индекс Мосбиржи потерял 5,93 процента, а РТС опустился на 8,11 процента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Ректору Казанского университета не удалось обжаловать арест по делу об убийстве
Нидерланды предложили добровольную эвакуацию своих дипломатов с Украины
Солиста оркестра Мариинского театра заподозрили в надругательстве над внучкой
Россия укрепит границу с Украиной ракетными роботами
Раскрыта стоимость собаки-робота Элджея
Китайцев позвали строить мегатрассы в России
Посол России рассказал о признании российской вакцины на Олимпиаде в Пекине
Российский таксист убил пассажира на глазах у его подруги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter