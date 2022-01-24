Российский фондовый рынок закрылся падением

Торги в понедельник, 24 января, закрылись падением основных индексов, свидетельствуют данные площадки. Индекс Мосбиржи потерял 5,93 процента, а РТС опустился на 8,11 процента.

Поводом для падения фондового ранка стало осложнение геополитического фона: обострение ситуации вокруг Украины. Кроме того, НАТО объявило об усилении своего присутствия в Восточной Европе, ряд стран выразили готовность отправить вооружения к границам ЕС. Решение противоречит требованиям России, выдвинутым в ходе переговоров.

На вечерних торгах курс доллара достиг 78,98 рубля, курс евро — 89,21 рубля. В ходе торгов курс рубля падал по отношению к доллару до более чем годового минимума. Также индекс гособлигаций России RGBI обвалился до минимальных значений с февраля 2016 года.

Спасая рубль, Центробанк объявил о приостановке покупки иностранной валюты с 15:00. На этой новости доллар и евро подешевели на 50 копеек.