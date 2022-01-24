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Экономика

Российский госдолг обвалился до минимума за шесть лет

Индекс гособлигаций России RGBI обвалился до минимальных значений с февраля 2016 года

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Ценовой индекс государственных облигаций России (RGBI) на фоне геополитической нестабильности обвалился до минимума за шесть лет, свидетельствуют данные Мосбиржи.

Индекс отражает изменение стоимости госдолга. По состоянию на 16:40 он составляет 127,9 пункта. В последний раз на таких значениях показатель находился в феврале 2016 года.

Индекс российских гособлигаций RGBITR (рассчитывается по совокупному доходу) упал до минимума с марта 2020 года.

Курс доллара от TradingView

Российские фондовые индексы так идут вниз. Индекс Мосбиржа с закрытия в пятницу потерял 5,86 процента (3237,85 пункта), а индекс РТС — 7,7 процента (1293,7 пункта).

Доллар торгуется на уровне 78,87 рубля, евро — 89 рублей. Решение Банка России остановить продажу валюты в рамках бюджетного правила несколько поддержало рубль, но после того, как новость была отыграна рынком, российская валюта продолжила падение.

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Платон Щукин
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