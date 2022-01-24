Российский госдолг обвалился до минимума за шесть лет
Ценовой индекс государственных облигаций России (RGBI) на фоне геополитической нестабильности обвалился до минимума за шесть лет, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Индекс отражает изменение стоимости госдолга. По состоянию на 16:40 он составляет 127,9 пункта. В последний раз на таких значениях показатель находился в феврале 2016 года.
Индекс российских гособлигаций RGBITR (рассчитывается по совокупному доходу) упал до минимума с марта 2020 года.
Российские фондовые индексы так идут вниз. Индекс Мосбиржа с закрытия в пятницу потерял 5,86 процента (3237,85 пункта), а индекс РТС — 7,7 процента (1293,7 пункта).
Доллар торгуется на уровне 78,87 рубля, евро — 89 рублей. Решение Банка России остановить продажу валюты в рамках бюджетного правила несколько поддержало рубль, но после того, как новость была отыграна рынком, российская валюта продолжила падение.