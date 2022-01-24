Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Центробанк попытался остановить обвал рубля

Центробанк объявил о приостановке покупки иностранной валюты с 15:00 для спасения рубля

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Банк России в понедельник, 24 января, объявил о приостановке покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила с 15:00 по московскому времени. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Таким образом Центробанк предпринял попытку спасти рубль от обвала на фоне обострения ситуации вокруг Украины. На этой новости доллар и евро подешевели на 50 копеек.

По состоянию на 16:15 доллар стоит 78,37 рубля (плюс 1,17 с начала торгов), евро — 88,5 рубля (плюс 0,79 процента). Индекс Мосбиржи падает на 5,6 процента, индекс РТС — на 7 процентов.

Курс доллара от TradingView

Поводом для падения российского рынка стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО решило усилить группировку в Восточной Европе, что было воспринято как ответ на российский ультиматум.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, обвинил в обвале акций истеричные и провокационные действия со стороны Запада. По его мнению, фондовый рынок вернется на исходные значения, как это всегда случалось, однако сроки такого развития событий представитель Кремля не назвал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Центробанк попытался остановить обвал рубля
Четыре крупные иностранные авиакомпании отказались от ночной стоянки в Киеве
Пресс-секретарь Януковича опроверг информацию о смерти его жены
Посол Армении в России покинул свой пост
Российский госдолг обвалился до минимума за шесть лет
В Центре Гамалеи назвали различия детских и взрослых вакцин от коронавируса
Джошуа откажется от поединка с Усиком за миллионы евро
Полиция заинтересовалась блогером из Мытищ из-за стрима с живым медведем
Джонни Депп вернется в кино после скандала с Эмбер Херд и сыграет Людовика XV
Женщины похвастались полученными за привлекательную внешность подарками
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter