Кремль обвинил Запад в обвале российского рынка

Причиной обвала российского фондового рынка до минимальных значений более чем за год является провокационные истеричные действия оппонентов России, то есть стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Настрой, который в настоящее время царит на мировом фондовом рынке, представитель Кремля назвал пессимистичным. По его мнению, изменить настроение — общая задача.

При этом Песков призвал понимать, что за такими периодами падения всегда следуют периоды роста. Возможные сроки такого роста пресс-секретарь президента России не уточнил.

В начале недели основные российские фондовые стремительно падают. Индекс Мосбиржи потерял 6,3 процента (3222 пункта), индекс РТС — 8,4 процента (1283,6 пункта). Лидерами падения стали «Газпром» (минус 7,8 процента), ВТБ (7,26 процента) и «Русал» (минус 6,79 процента).

Причиной такой динамики стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО объявило об усилении группировки в Восточной Европе, что было воспринято как ответ на российский ультиматум. На этом фоне Великобритания начала эвакуацию и посольства в Киеве. Госдепартамент США начал вывозить семьи дипломатов с Украины, а также настоятельно не рекомендовал своим гражданам посещать Россию.