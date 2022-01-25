Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам пригрозили депортацией из-за провоза одной вещи в Египет

Российских туристов предупредили о незаконности ввоза патронов и гильз в Египет

Фото: Clint Patterson / Unsplash

Российских туристов попросили не привозить в Египет выхолощенные и боевые патроны, гильзы и изготовленные из них сувениры. О грозящих санкциях за ввоз одной из этих вещей в страну предупредило генеральное консульство России в Хургаде на своей странице в Facebook.

Как сообщило ведомство, в последнее время участились случаи задержания в аэропорту Хургады российских граждан, которые имели при себе гильзы, патроны или сделанные из них сувениры.

«Наличие у граждан вышеупомянутых предметов египетским законодательством приравнивается к незаконному владению оружием и предусматривает задержание, судебное разбирательство, денежный штраф и последующую депортацию за счет виновного с долгосрочным запретом на въезд в страну», — объяснили в генконсульстве.

Российских туристов призвали соблюдать законы Египта и тщательно проверять багаж и карманы на наличие запрещенных к ввозу предметов.

Ранее в октябре российская туристка, возвращавшаяся домой из Египта, едва не угодила в тюрьму из-за незнания законов — в ее багаже лежал дрон, ввоз и использование которого запрещены в стране без получения специального разрешения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
В Роспотребнадзоре назвали срок наступления самых тяжелых последствий омикрона
Мужчина стал миллионером благодаря печенью с предсказанием
Юрий Быков и Александр Цекало снимут сериал про крупнейшую ОПГ в истории России
Москвичей захотели пересадить на электромобили
Вора в законе Паштета посадили за избиение сторонника главного белорусского вора
Названы опасные последствия переброски войск НАТО на восток
В России предложили «глушить» вражеских пловцов акустическими волнами
Российский депутат предложил убивать собак и «ставить к стенке» их защитников
Вдову Градского уличили в сокрытии данных
Находившуюся в федеральном розыске пару задержали в московском метро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter