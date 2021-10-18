Россиянка едва не угодила в тюрьму Египта из-за одной вещи в багаже

Россиянка провезла в Египет дрон без разрешения и едва не угодила в тюрьму

Российская туристка, возвращавшаяся домой из Египта, едва не угодила в тюрьму из-за незнания законов — в ее багаже лежал дрон, ввоз и использование которого запрещен в стране без получения специального разрешения. Об пишет URA.RU.

Как рассказала изданию жительница Тюмени, ее турагент забыла предупредить ее о том, что в Египет нельзя ввозить и использовать квадрокоптеры без получения разрешения Министерства обороны республики. Тем не менее, по словам россиянки, по прилете в аэропорту никто не обратил внимание на эту вещь в ее багаже.

Туристка отметила, что запустить дрон ей удалось единственный раз в номере отеля — ей сразу же пришла смс о том, что использование техники в стране запрещено. Когда на обратном пути ее задержали на досмотре в аэропорту, именно этот факт, по мнению девушки, и «спас» ее от тюрьмы.

«Мой багаж обыскали. Сам дрон разобрали, подключили к аппаратуре. Как я поняла, проверяли, летал ли он где-то. Но самое унизительное, это личный досмотр. Сотрудники-мужчины водили по мне руками, при этом работника-женщину пригласить не пытались», — вспоминает путешественница.

Ранее в октябре россиянин отдохнул в Египте и пожаловался на «пытающих» туристов торговцах. Так, больше всего молодого человека возмутило навязчивое поведение продавцов сувенирной продукции, которые «преследуют» путешественников во время обзорных экскурсий. «Вас вносят в магазин и пытают, пока не купите статую Рамзеса или кота в пирамиде с блестками», — заявил он.