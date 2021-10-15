Россиянин отдохнул в Египте и пожаловался на «пытающих» туристов торговцах

Российский турист отдохнул в Шарм-эш-Шейхе и пожаловался на поведение местных торговцев, которые «пытают» путешественников. Своими впечатлениями от отпуска на египетском курорте он поделился с порталом «Тонкости туризма», отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Больше всего молодого человека возмутило навязчивое поведение продавцов сувенирной продукции, которые «преследуют» отдыхающих во время обзорных экскурсий. «Вас вносят в магазин и пытают, пока не купите статую Рамзеса или кота в пирамиде с блестками», — заявил он.

Путешественник рассказал, что, как только их туристический автобус остановился на одной из городских площадей, к ним начали «стягиваться обезумевшие торговцы». «Я чувствовал себя суперзвездой мирового масштаба, не меньше. Только не автограф они хотели, а денег. И не купить сложно, а если покупаешь, то на месте одного [продавца] появляются еще двое», — посетовал россиянин.

Среди плюсов курорта автор отметил «потрясающе красивое» Красное море, большую территорию пятизвездочной гостиницы, в которой он остановился, и просторный номер с террасой и видом на бассейн.

Ранее в октябре россиянам предсказали снижение стоимости туров в Египет на 15-20 процентов. На цены повлияет открытие с 9 ноября чартерного сообщения с египетскими курортами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом.