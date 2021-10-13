Туроператоры рассказали о «безумной» стоимости путевок на курорты Египта

Российские туроператоры пожаловались, что стоимость путевок на египетские курорты в осенне-зимний период достигла «безумных» значений. Об этом сообщает информационный портал TourDom.

«Я не пойму, что с Египтом? Недельный тур на двоих из Москвы с 30 октября в пятизвездочный отель в Шарм-эш-Шейхе стоит почти 250 тысяч рублей. Причем за два дня цена выросла еще на 30 тысяч рублей», — заявила турагент Наталья Котельникова.

Кроме того, специалист рассказала, что путевка на новогодние праздники на семью из четырех человек в республику обойдется путешественникам примерно в 600 тысяч рублей. «Я сомневаюсь, что туристы у кого-то бронируют заявки по таким ценам», — возмутилась она.

Ее слова подтвердил директор турагентства «Дешево тревел» Александр Руднев. «Прайс на курорты безумный, цены растут. К примеру, месяц назад бронировали на семью на десять ночей Royal Albatros Moderna 5 звезд с вылетом из Москвы в конце октября за 270 тысяч рублей. Сейчас аналогичный тур — 390 тысяч рублей», — высказался эксперт и добавил, что за такую высокую цену в республику поедут только любители дайвинга и фанаты страны.

Отмечается, что высокий ценник на путевки в Египет связан с недостаточным объемом перевозки на курорты. Оперштаб России выдал разрешение на регулярные рейсы, но их количество ограничено.

Ранее в октябре россиянка отдохнула в люксовом отеле, заплатив 203 тысячи рублей за восьмидневный тур в Хургаду на двоих, и назвала достоинства и недостатки роскошного курорта. По ее словам, она остановилась в отеле класса «премиум» известной сети Rixos, постояльцам которого предлагают бесплатные бонусы — спа-программы. Главными минусами гостиницы автор назвала недостаточное озеленение территории и дискомфорт из-за многочисленных пресс-конференций, делегаций турагентств и блогеров.