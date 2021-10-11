Россиянка побывала в люксовом отеле Египта и назвала минусы роскошного отдыха

Россиянка отдохнула в люксовом отеле, заплатив 203 тысячи рублей за восьмидневный тур в Хургаду на двоих, и назвала достоинства и недостатки роскошного курорта. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница остановилась в отеле класса «премиум» известной сети Rixos. По ее словам, так как гостиница открылась недавно (весной 2020 года), постояльцам предлагают бесплатные бонусы — повышение категории номера и спа-программы.

Одним из главных минусов отеля автор назвала недостаточное озеленение территории — гостям приходилось прятаться от солнца под зонтиками и тентами.

Также девушка ощутила дискомфорт из-за многочисленных пресс-конференций, делегаций турагентств и блогеров. «В отеле в некоторые дни стояла атмосфера постоянной вечеринки, блогеры и сотрудники агентств выпивают и едят как будто про запас», — добавила она.

Тем не менее у отеля оказалось много достоинств, среди которых — конюшня с бесплатным пробным катанием, внимательный персонал и небольшой риф на пляже для любителей дайвинга. Отдельно туристка упомянула спа-зону с хамамом и сауной.

«Хороший отель, но лучше в нем будет чуть позже, когда все устаканится. Но возможно, и цены будут потом намного выше», — заключила россиянка.

Ранее в октябре вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин предсказал снижение цен туров на египетские курорты к зимнему сезону. По его словам, по мере приближения окончания бархатного сезона российские туристы будут отказываться от поездок в Турцию, Крым и Краснодарский край, а спрос на туры в Египет, как более «теплое и бюджетное» направление, наоборот увеличится.