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Зеленский назвал эвакуацию дипломатов с Украины дипломатической игрой

Зеленский: эвакуация дипломатов с Украины является сложной дипломатической игрой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что большинство стран не планируют эвакуацию своих дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, выезд сотрудников диппредставительства некоторых стран является «тонкостями сложной дипломатической игры». «Вместе с партнерами мы работаем сообща, действуем единой командой», — заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал преждевременным решение США начать эвакуацию семей своих дипломатов на фоне обострения ситуации на границах с Россией. «Нет объективных и реальных условий. Я не хочу уменьшить ситуацию и уровень угрозы, но все надо делать вовремя и продуманно», — заверил он.

Марина Совина
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