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Интенсивность радиопереговоров ВСУ в Донбассе возросла

Народная милиция ЛНР фиксирует рост интенсивности переговоров ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Объем передаваемой информации в радиосетях подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Донбассе, за прошедшие несколько дней существенно возрос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яна Лещенко.

Рост интенсивности радиопереговоров украинских военных зафиксировала разведка ополченцев. «Также отмечена работа узлов связи запасных командных пунктов, в том числе узла связи штаба Операции Объединенных сил (ООС)», — рассказал Лещенко.

Он добавил, что ситуация на линии разграничения в Донбассе все более напоминает предвоенную. Разведка Народной милиции также докладывает об активном передвижении техники ВСУ в регионе, эти сведения скрываются украинской стороной. «Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям», — подчеркнул начальник управления.

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Ранее руководство ЛНР сообщало о прибытии в Донбасс подразделений украинского спецназа, подготовленного британскими инструкторами. Ополчение полагает, что главная цель этих сил — проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры, в том числе станций по очистке воды.

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Михаил Кириллов
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