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В ЛНР заявили о прибытии подготовленного британцами спецназа в Донбасс

ЛНР сообщает о прибытии в Донбасс спецназа ВСУ, подготовленного британскими инструкторами

Фото: Максим Левин / Reuters

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о прибытии в Донбасс групп спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли подготовку с британскими инструкторами. Об этом сообщает РИА Новости.

Прибытие пяти групп заметили в районе подконтрольного Киеву города Лисичанск. По словам представителя Народной милиции ЛНР, цель спецназовцев — проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. Одним из них может стать западная фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой часть территории самопровозглашенной республики, заявил он.

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7 октября

Ранее в ЛНР сообщили, что обстановка в Донбассе похожа на предвоенную, а по данным Народной милиции, ВСУ готовятся к активным боевым действиям.

При этом в Киеве утверждают, что не планируют возвращать Донбасс силовым путем. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, сделать это не позволяет ответственность за мирное население.

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Алиса Реброва
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