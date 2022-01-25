В ЛНР заявили о прибытии подготовленного британцами спецназа в Донбасс

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщила о прибытии в Донбасс групп спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые прошли подготовку с британскими инструкторами. Об этом сообщает РИА Новости.

Прибытие пяти групп заметили в районе подконтрольного Киеву города Лисичанск. По словам представителя Народной милиции ЛНР, цель спецназовцев — проведение диверсий на объектах гражданской инфраструктуры. Одним из них может стать западная фильтровальная станция, обеспечивающая питьевой водой часть территории самопровозглашенной республики, заявил он.

Ранее в ЛНР сообщили, что обстановка в Донбассе похожа на предвоенную, а по данным Народной милиции, ВСУ готовятся к активным боевым действиям.

При этом в Киеве утверждают, что не планируют возвращать Донбасс силовым путем. По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова, сделать это не позволяет ответственность за мирное население.