В Киеве отказались возвращать Донбасс военным путем из-за гуманизма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вернуть Донбасс военным путем Киеву мешает гуманизм. Об этом он заявил на заседании СНБО, передает РИА Новости.

По его словам, Украина вернет оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, и это только вопрос времени. Однако вернуть ее военным путем украинским властям не позволяет ответственность, так как при таком развитии событий погибнет гражданское население, отметил Данилов. Он также подчеркнул, что властям страны необходимо быть патриотами и гуманистами. «Это дети, это женщины, это пожилые люди, мы не можем взять на себя такой грех», — добавил секретарь СНБО.

Ранее Данилов заявил, что поводов для паники из-за движения войск на российско-украинской границе сегодня нет, такие масштабные перемещения случались и раньше. По словам чиновника, украинское руководство не видит оснований утверждать, что Россия готовит полномасштабное вторжение в страну.

