На Украине призвали не паниковать из-за перемещений российских войск

Поводов для паники из-за движения войск на российско-украинской границе сегодня нет, такие масштабные перемещения случались и раньше. С таким заявлением на брифинге выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, трансляция его выступления доступна в Facebook.

По словам чиновника, украинское руководство не видит оснований утверждать, что Россия готовит полномасштабное вторжение в страну. «Наши вооруженные силы способны дать отпор в случае необходимости. Каждая страна заботится о своей стране, когда происходят те или иные вещи, мы должны с вами анализировать спокойно и взвешенно», — заявил Данилов.

Он добавил, что за последние несколько недель в украинских СМИ скопилось большое количество «военной беллетристики», и призвал журналистов освещать тему противостояния с Россией взвешенно. «Я просил бы вас, друзья, немного сбавить тот накал, который на сегодняшний день существует. Ситуация, которая есть, для нас полностью понятна», — отметил секретарь.

Ранее стало известно, что почти половина граждан Украины верит в возможность начала вторжения российских войск на территорию страны в ближайшее время. Более того, свыше 56 процентов граждан считают дипломатические и военные усилия украинских властей недостаточными для предотвращения полномасштабного конфликта в регионе.