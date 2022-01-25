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В ЛНР заявили о предвоенной обстановке в Донбассе

Начальник управления Народной милиции ЛНР: обстановка в Донбассе похожа на предвоенную

Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Текущая обстановка в Донбассе похожа на предвоенную, а данные Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) говорят о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к активным боевым действиям. Об этом на брифинге сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко, его слова приводит ТАСС.

Он заявил, что стягивание сил украинской армии в Донбасс тщательно скрывается, а работа наблюдателей миссии ОБСЕ полностью блокируется Киевом, в том числе с помощью радиоэлектронного подавления беспилотников мониторинговой миссии.

При этом Лещенко добавил, что активная деятельность ВСУ фиксируется не только в Донбассе, но и на остальной территории Украины.

Ранее представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о переброске украинской армией оружия и тяжелой военной техники в Донбасс. В частности, по его словам, Киев переправил в регион реактивные системы залпового огня (РСЗО) и бронетанковые соединения.

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Георгий Нестеров
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