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В ДНР сообщили о переброске украинского оружия и танков в Донбасс

Народная милиция ДНР: украинские силовики уже перебросили в Донбасс оружие и танки

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сообщил о переброске украинского оружия и танков в Донбасс. Его слова передает РИА Новости.

«Как мы уже неоднократно заявляли, сейчас в районы линии соприкосновения активно стягивается вооружение для формирования ударных групп», — сказал он. По информации собеседника агентства, украинские силовики уже перебросили реактивные системы залпового огня (РСЗО), бронетанковые соединения и технику для уничтожения минных заграждений.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что вернуть Донбасс военным путем украинским властям не позволяет ответственность, так как при таком развитии событий погибнет гражданское население.

Марина Совина
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