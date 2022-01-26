«Газпром» подготовится к перекрытию поставок газа в Калининград через Литву

На фоне резкого обострения геополитического конфликта между Россией и странами Запада «Газпром» неожиданно вернул свое регазификационное судно «Маршал Василевский» в порт Калининграда. По данным источников «Коммерсанта», компания хочет провести тесты по закачке сжиженного природного газа (СПГ) в местные хранилища.

На борту газовоза находится 138 миллионов кубометров СПГ. Вероятнее всего, этот груз «Газпром» закупил у «Новатэка» на европейской бирже. Два года назад «Маршал Василевский» успешно прошел тесты по использованию местной инфраструктуры, после чего «Газпром» начал сдавать судно в чартер, чтобы компенсировать затраты на его покупку в Южной Корее.

Эксперты отмечают, что выбор времени для повторной проверки выглядит странным. Приобретение газовоза в «Газпроме» объясняли необходимостью обеспечить безопасность снабжения газом российского эксклава на случай технических проблем с трубопроводными поставками или перекрытия транзита через Литву. Не исключено, что новые тесты связаны с подготовкой к такому развитию событий, вероятность которого за два года возросла.

В «Газпроме» отказались от комментариев. Собеседники издания указали, что высокие цены на газ позволяли судну получать хорошую прибыль за перевозки, поэтому для прекращения аренды требовались достаточно веские основания.

Одной из магистральных тем санкций, о которых говорят страны Запада, являются поставки газа в Европу. В том числе речь заходит о прекращении транзита российского топлива в регион, хотя в Европе сторонников таких мер, в отличие от США, немного.

В Калининградскую область газ из России поступает через Белоруссию и Литву по трубопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград мощностью в 2,5 миллиарда кубометров в год.