Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД рассказали об ответах на предложения России по гарантиям безопасности

Замглавы МИД Грушко заявил о получении от США части ответов по безопасности в устной форме
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия получила от Запада часть ответов на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко, пишет ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона хочет, чтобы западные страны объяснили свои претензии к предложениям Москвы. Грушко отметил, что для России важно знать, почему предложения по безопасности оказались неприемлемыми для США, НАТО и Евросоюза. Он добавил, что каждый пункт предложений соответствует реальным требованиям сохранения мира в Европе.

Материалы по теме:
В шаге от провала. Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
В шаге от провала.Россия ставит ультиматум США и НАТО. Чего ждать от переговоров по безопасности?
10 января
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января

«Там невозможно возражать, потому что каждый из них реально ведет к укреплению безопасности, снятию военной напряженности и, о чем я уже говорил, к возможности все-таки перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности, чем создание угроз и контругроз, — то, что сегодня происходит на так называемом восточном фланге», — добавил Грушко.

Заместитель министра иностранных дел также отметил, что ни одна из сторон переговоров не заинтересована в том, чтобы Балтийский и Черноморский регионы превращались в зоны военной опасности. Он пообещал, что Россия внимательно изучит ответы Запада на ее предложения.

26 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме рассказал, что Москва готова принять ответные меры против стран Запада в том случае, если не получит ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что Россия не позволит «замотать дискуссию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Турчак призвал вооружить ДНР и ЛНР
Ирландские рыбаки пригрозили сорвать учения ВМФ России
Польша отказалась выдавать Белоруссии соратника Протасевича
Лавров рассказал о потерявшем связь с реальностью генсеке НАТО
Женщина избавилась от пухлых губ после шести лет инъекций и помолодела
Российскому космонавту после скандала выдали американскую визу
Синоптики предупредили американцев о надвигающемся дожде из игуан
Лавров обвинил Запад в провокациях и нагнетании обстановки вокруг Украины
Россияне раскрыли отношение к заработавшей два миллиарда рублей за год блогерше
Оценены возможные последствия новых антироссийских санкций Европы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter