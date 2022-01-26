В МИД рассказали об ответах на предложения России по гарантиям безопасности

Россия получила от Запада часть ответов на свои предложения по гарантиям безопасности в Европе. Об этом рассказал замглавы МИД России Александр Грушко, пишет ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона хочет, чтобы западные страны объяснили свои претензии к предложениям Москвы. Грушко отметил, что для России важно знать, почему предложения по безопасности оказались неприемлемыми для США, НАТО и Евросоюза. Он добавил, что каждый пункт предложений соответствует реальным требованиям сохранения мира в Европе.

«Там невозможно возражать, потому что каждый из них реально ведет к укреплению безопасности, снятию военной напряженности и, о чем я уже говорил, к возможности все-таки перейти на более рациональные способы обеспечения безопасности, чем создание угроз и контругроз, — то, что сегодня происходит на так называемом восточном фланге», — добавил Грушко.

Заместитель министра иностранных дел также отметил, что ни одна из сторон переговоров не заинтересована в том, чтобы Балтийский и Черноморский регионы превращались в зоны военной опасности. Он пообещал, что Россия внимательно изучит ответы Запада на ее предложения.

26 января глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме рассказал, что Москва готова принять ответные меры против стран Запада в том случае, если не получит ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности. Дипломат подчеркнул, что Россия не позволит «замотать дискуссию».