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В печи дома пропавшей в Новгородской области девочки нашли сгоревшие кости

Родителей пропавшей в Новгородской области годовалой девочки задержали из-за костей в печи

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В печи бани дома в Новгородской области, где пропала годовалая девочка, найдены фрагменты обгоревших костей. Об этом в среду, 26 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, следователи назначили экспертизу найденных фрагментов. Сразу после приезда полиции в дом мать ребенка начала сильно нервничать, но при этом она не плакала. Женщина и ее сожитель при допросе запутались в показаниях. Сначала утверждали, что мать оставила ребенка в доме и ушла стирать в баню, а отчим был в гостях, позже оказалось, что оба были в бане. В настоящий момент оба задержаны до выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка.

О пропаже в городе Холме Новгородской области годовалой девочки сообщалось 25 января. После ее исчезновения Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. «Это было сделано для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка», — заявило региональное управление СКР.

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Владимир Седов
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