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В Новгородской области пропала годовалая девочка

СК РФ: в Новгородской области пропала девочка 2020 года рождения

Фото: Unsplash

В городе Холме Новгородской области пропала годовалая девочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

«Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о пропаже ребенка 2020 года рождения поступило в Старорусский МСО СУ СК России по региону 25 января. В связи с исчезновением девочки возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Ранее в Братске 29-летний мужчина оставил в такси свою полуторагодовалую дочь и не вернулся. По данным ведомства, мужчина сказал таксисту, что сходит домой за деньгами и оставил в автомобиле полуторагодовалого ребенка. Водитель такси ждал россиянина около 40 минут, но он не вернулся. Таксист отвез ребенка в отдел полиции, откуда девочку доставили в больницу.

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Марина Совина
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