Россиянин оставил полуторагодовалую дочь в такси и не вернулся

В Братске 29-летний мужчина оставил в такси свою дочь и не вернулся. Об этом заявили в управлении МВД по Иркутской области, сообщает IrkutskMediа.

По данным ведомства, мужчина сказал таксисту, что сходит домой за деньгами и оставил в автомобиле полуторагодовалого ребенка. Водитель такси ждал россиянина около 40 минут, но он не вернулся.

Таксист отвез ребенка в отдел полиции, откуда девочку доставили в больницу.

Сотрудники полиции составили в отношении отца административный протокол. О случившемся также сообщат в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве россиянка оставила годовалую дочь одну в хостеле, после чего написала об этом СМС ее отцу. Девочку отправили в медучреждение, так как ее отец заявил, что не намерен заниматься воспитанием ребенка, а также не имеет места жительства и заработка.