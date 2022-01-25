Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Россиянин оставил полуторагодовалую дочь в такси и не вернулся

В Братске 29-летний мужчина оставил в такси полуторагодовалую дочь

Фото: Unsplash

В Братске 29-летний мужчина оставил в такси свою дочь и не вернулся. Об этом заявили в управлении МВД по Иркутской области, сообщает IrkutskMediа.

По данным ведомства, мужчина сказал таксисту, что сходит домой за деньгами и оставил в автомобиле полуторагодовалого ребенка. Водитель такси ждал россиянина около 40 минут, но он не вернулся.

Таксист отвез ребенка в отдел полиции, откуда девочку доставили в больницу.

Сотрудники полиции составили в отношении отца административный протокол. О случившемся также сообщат в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Москве россиянка оставила годовалую дочь одну в хостеле, после чего написала об этом СМС ее отцу. Девочку отправили в медучреждение, так как ее отец заявил, что не намерен заниматься воспитанием ребенка, а также не имеет места жительства и заработка.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Названа причина отключения электричества в Казахстане, Киргизии и Узбекистане
Украина оценила возможность признания Россией независимости ДНР и ЛНР
Ректору Казанского университета не удалось обжаловать арест по делу об убийстве
Нидерланды предложили добровольную эвакуацию своих дипломатов с Украины
Солиста оркестра Мариинского театра заподозрили в надругательстве над внучкой
Россия укрепит границу с Украиной ракетными роботами
Раскрыта стоимость собаки-робота Элджея
Китайцев позвали строить мегатрассы в России
Посол России рассказал о признании российской вакцины на Олимпиаде в Пекине
Российский таксист убил пассажира на глазах у его подруги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter