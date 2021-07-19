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Россиянка оставила годовалого младенца в хостеле и написала СМС его отцу

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Фото: Unsplash
В Москве женщина оставила годовалую дочь одну в хостеле, написав СМС ее отцу

Россиянка оставила годовалую дочь одну в московском хостеле, после чего написала об этом СМС ее отцу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

О произошедшем в полицию заявил отец младенца. Прибывшие на место правоохранители подтвердили полученную информацию. Девочку отправили в медучреждение, так как ее отец заявил, что не намерен заниматься воспитанием ребенка, а также не имеет места жительства и заработка.

По данному инциденту полиция начала проверку.

Ранее житель Нижнего Новгорода похитил чужого ребенка с детской площадки, так как счел его слишком грязным. После этого мужчина искупал его дома.

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